ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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РАН утверждает, что астрология является лженаукой

РАН утверждает, что астрология является лженаукой

Российская академия наук (РАН) объявила астрологию лженаукой. Заключение ученых однозначно: гороскопы не работают, связи между положением небесных тел и особенностями личности и судьбы человека нет.

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Комментарии
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F I
Приплыли....
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12 час.
В
Воробей
На деле, сама концепция астрологии - аллегорический намёк на то обстоятельство, что мы живём в матричной реальности, по аналогии с известным фильмом, разворачивающейся во времени в соответствии с наперёд расписанным Сценарием. То есть, предсказать ничего нельзя, просто из-за банального отсутствия доступа к Сценарию, но то, что почти всё находится под влиянием чего-то свыше - верно. То есть, суть в том, что мы воспринимаем лишь иллюзию спонтанности и естественности в событиях. Потому мудрые древние индусы и назвали наш мир Майей - Иллюзией.
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9 час.

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