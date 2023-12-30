РАН утверждает, что астрология является лженаукой

В

Воробей

На деле, сама концепция астрологии - аллегорический намёк на то обстоятельство, что мы живём в матричной реальности, по аналогии с известным фильмом, разворачивающейся во времени в соответствии с наперёд расписанным Сценарием. То есть, предсказать ничего нельзя, просто из-за банального отсутствия доступа к Сценарию, но то, что почти всё находится под влиянием чего-то свыше - верно. То есть, суть в том, что мы воспринимаем лишь иллюзию спонтанности и естественности в событиях. Потому мудрые древние индусы и назвали наш мир Майей - Иллюзией.