С 2025 года налоговый вычет на ипотеку возрастет до 1,1 млн

С 2025 года сумма налогового вычета для покупателей жилья в ипотеку увеличится до 1,1 млн рублей. Это связано с переходом на прогрессивную шкалу налогообложения, сообщил председатель комитета Госдумы по имущественным вопросам, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.