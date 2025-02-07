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FinFax - Новости банков и вкладов

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С 2025 года налоговый вычет на ипотеку возрастет до 1,1 млн

С 2025 года налоговый вычет на ипотеку возрастет до 1,1 млн

С 2025 года сумма налогового вычета для покупателей жилья в ипотеку увеличится до 1,1 млн рублей. Это связано с переходом на прогрессивную шкалу налогообложения, сообщил председатель комитета Госдумы по имущественным вопросам, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

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