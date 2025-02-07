С 2025 года налоговый вычет на ипотеку возрастет до 1,1 млн

С 2025 года сумма налогового вычета для покупателей жилья в ипотеку увеличится до 1,1 млн рублей. Это связано с переходом на прогрессивную шкалу налогообложения, сообщил председатель комитета Госдумы по имущественным вопросам, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)