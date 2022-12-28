Казахстан перед Украине генераторы (ФОТО)

Казахстан передал Украине 41 генератор для медицинских учреждений, сообщил Минздрав «незалежной». «Получили отличный подарок под елку от братского народа Казахстана: 41 мощный генератор для наших медицинских заведений», — сказано в сообщении.
Казахстан передал Украине 41 генератор для медицинских учреждений, сообщил Минздрав «незалежной». «Получили отличный подарок под елку от братского народа Казахстана: 41 мощный генератор для наших медицинских заведений», — сказано в сообщении.
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