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Татьяна Навка о шоу «Руслан и Людмила»: «В такое нелегкое время нам всем очень нужна эта добрая, настоящая сказка»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала о шоу «Руслан и Людмила». Шоу проходит в Сочи с 1 июля по 30 сентября.

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