ПОСЛЕ МАССОВОЙ ГИБЕЛИ ФРАНЦУЗСКИХ НАЁМНИКОВ В ХАРЬКОВЕ МАКРОНУ ПРИДЁТСЯ ЕХАТЬ ТУДА ЗА "ГРУЗОМ 200".ФОТО: ALEXIS SCIARD/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBAL LOOK PRESS ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ "ГРУЗ 200" ОТПРАВИТСЯ МАКРОНУ: ПОД АВДЕЕВКОЙ ПРОРЫВ, О КОТОРОМ НЕ ПИШУТ В СВОДКАХ СВО Украинская армия укрепляет оборону в районе Клещеевки, темпы наступления значительно снизились.