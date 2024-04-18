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Китай

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Китай выразил резкое недовольство в связи с американским расследованием на основании раздела 301 Закона США о торговле

Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ -- Китай выражает резкое недовольство и выступает решительно против начала Соединенными Штатами расследования на основании раздела 301 Закона США о торговле в отношении китайских морского, логистического и судостроительного секторов.

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