Зарема против расширения РПЛ: «Хотим получить турнир уровня ФНЛ? Это приведет к дальнейшему падению доходов»

Зарема Салихова высказалась против расширения РПЛ. – Октябрьский суд Уфы отклонил иск Шамиля Газизова о восстановлении на работе в «Спартаке».

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