iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

В России начнут выпускать 8-ступенчатый «автомат» и 2,0-литровый мотор для автомобилей Volga (такие устанавливаются на Geely Monjaro)

В России начнут выпускать 8-ступенчатый «автомат» и 2,0-литровый мотор для автомобилей Volga (такие устанавливаются на Geely Monjaro)

Локализация агрегатов составит 80% В Нижнем Новгороде планируют развернуть производство бензиновых двигателей и автоматических коробок передач для автомобилей возрожденной марки Volga.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым