В России начнут выпускать 8-ступенчатый «автомат» и 2,0-литровый мотор для автомобилей Volga (такие устанавливаются на Geely Monjaro)

Локализация агрегатов составит 80% В Нижнем Новгороде планируют развернуть производство бензиновых двигателей и автоматических коробок передач для автомобилей возрожденной марки Volga.
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