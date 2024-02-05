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Тренер «Динамо» Личка прокомментировал слухи о переходе Скопинцева в «Зенит»

Известно, что «Динамо» не продаст Скопинцева «Зениту» меньше чем за 10 млн евро. Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Марцел Личка прокомментировал слухи о возможном переходе защитника Дмитрия Скопинцева в «Зенит».

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