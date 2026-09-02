Израильский праздничный стол: хроника вкуса, истории и мировой статистики

Израильский стол к праздникам Тишрей — это не просто гастрономический парад, а живой портрет истории, биологии, геополитики и национальной идентичности, где каждая цифра статистики превращается в штрих к великой картине .
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