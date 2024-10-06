В селе Кадниково Сысертского района (Свердловская область) открыли юрточный городок-отель. (https://t.
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В селе Кадниково Сысертского района (Свердловская область) открыли юрточный городок-отель. (https://t.
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