🇷🇺🔥🇺🇸Россия атаковала и сожгла завод Coca-Cola, это четкий сигнал Америке, — Зеленский ▪️Российская «Герань» уничтожила предприятие.
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