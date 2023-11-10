Убеди меня остаться: почему отказ Зеленского от выборов не является окончательным

Президент Украины Зеленский в своем отказе от проведения очередных президентских выборов намеренно использует формулировки, которые в случае необходимости позволят отыграть решение назад без видимого репутационного ущерба.
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