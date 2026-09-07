Мостовой вернулся в «Локомотив» и забил победный гол в дебютном матче

Андрей Мостовой провел первый матч за футбольный клуб «Локомотив» после аренды из «Зенита» и отметился единственным голом в игре против «Балтики», принесшим московской команде победу со счетом 1:0.
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