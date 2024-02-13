Комиссия по расследованию преступлений Украины против детей пройдет в Совфеде

В Совете Федерации 19 февраля пройдет новое заседание парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны властей Украины Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента.
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