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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Педро вызван в молодежную сборную Бразилии для участия в чемпионате Южной Америки U20

18-летний игрок попал в список футболистов, приглашенных для участия в чемпионате Южной Америки U20, который пройдет в Венесуэле с 23 января по 16 февраля 2025 года.

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