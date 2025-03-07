Стимуляция постоянным током: новые данные

В 2024 году в журнале Brain вышла статья, посвященная влиянию транскраниальной стимуляции постоянным током (tDCS) на когнитивные функции у макак и активность нейронов основной области коры, отвечающей за эти функции.
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