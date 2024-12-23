В Амурской области транспортные полицейские пресекли факт мелкого взяточничества

В Амурской области в дежурную часть Сковородинского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что один из пассажиров поезда сообщением Владивосток – Москва ведёт себя агрессивно по отношению к окружающим и выражается нецензурной бранью.
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