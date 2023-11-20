Как будут расти наши пенсии

Средняя страховая пенсия неработающего пенсионера к 2026 году составит 25 590 рублей, говорится в заключении Счетной палаты на проект федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».