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Аргументы недели

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Прописка без прописки: может ли Россия отказаться от обязательной регистрации?

Прописка без прописки: может ли Россия отказаться от обязательной регистрации?

По данным ВЦИОМ, около 13% российских семей живут в съёмных квартирах. Другие опросы показывают, что 25% граждан моложе 30 лет проживают не по месту своей постоянной или временной регистрации.

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