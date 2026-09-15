Прописка без прописки: может ли Россия отказаться от обязательной регистрации?

По данным ВЦИОМ, около 13% российских семей живут в съёмных квартирах. Другие опросы показывают, что 25% граждан моложе 30 лет проживают не по месту своей постоянной или временной регистрации.
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