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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Навас будет играть в «Севилье» до конца года без зарплаты, а затем сам выберет должность в клубе. Об уходе Хесуса объявили позавчера

Клуб из Андалусии сообщил, что президент Хосе Мария дель Нидо Карраско и 38-летний защитник договорились продлить контракт до 31 декабря 2024 года.

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