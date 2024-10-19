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Всё о женщинах

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Россиянка рассказала о «смене пола» своего кота

Россиянка рассказала о «смене пола» своего кота

Коту Пуху из России пришлось удалить половой орган, чтобы сохранить жизнь. Историей «смены пола» питомца поделилась его владелица Юлия в аккаунте @tteplota в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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