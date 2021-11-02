Золото: быкам нужен чистый пробой ключевого барьера $1793

Как пишет аналитик FXStreet Двани Мехта, комментируя текущую техническую ситуацию по золоту, драгметаллу удалось в понедельник отыграть более половины пятничных потерь, однако цена так и осталась подКак пишет аналитик FXStreet Двани Мехта, комментируя текущую техническую ситуацию по золоту, драгметаллу удалось в понедельник отыграть более половины пятничных потерь, однако цена так и осталась под отметкой $1800, поскольку инвесторы предпочитали сохранять осторожность в ожидании заседаний ряда ведущих мировых ЦБ, включая ФРС.