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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Золото: быкам нужен чистый пробой ключевого барьера $1793

Золото: быкам нужен чистый пробой ключевого барьера $1793

Как пишет аналитик FXStreet Двани Мехта, комментируя текущую техническую ситуацию по золоту, драгметаллу удалось в понедельник отыграть более половины пятничных потерь, однако цена так и осталась подКак пишет аналитик FXStreet Двани Мехта, комментируя текущую техническую ситуацию по золоту, драгметаллу удалось в понедельник отыграть более половины пятничных потерь, однако цена так и осталась под отметкой $1800, поскольку инвесторы предпочитали сохранять осторожность в ожидании заседаний ряда ведущих мировых ЦБ, включая ФРС.

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