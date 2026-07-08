Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Киеву предрекли годы на запуск выпуска перехватчиков Patriot

Киеву предрекли годы на запуск выпуска перехватчиков Patriot

Предполагаемое налаживание выпуска ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot на Украине растянется на годы и столкнется с комплексом технологических и логистических проблем, включая сложность сборки двигателей и создание цепочек поставок.

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