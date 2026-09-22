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Царьград

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27 кошек и собак улетели из Челябинска в 12 стран за 20 дней

27 кошек и собак улетели из Челябинска в 12 стран за 20 дней

С 1 по 20 сентября в челябинском аэропорту ветеринарные инспекторы оформили 22 сертификата для 27 кошек и собак, вылетавших с хозяевами за границу.

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