Надеждин прервал молчание и призвал не голосовать за кандидата № 1, а Запад нанес первый информационный удар накануне выборов

Владимир СССР

Мне нравятся 80-е и до 86....87-х... В 88-м уже было понятно, что пришёл не "ТОТ" человек к власти. Это был "ТОТ самый" для ЗАПАДА. Помню как его материл отец. Да и наверное его материли в каждой семье. А дальше горбач стал предавать и продавать страну. А в 90-е Ельцент и либералы дальше всё продали и разрушили... А сейчас жадные и корыстные либералы-воры и олигархи пожинают плоды своих "трудов" в развале СССР. Главное сражение ещё впереди, и итог зависит от того чью сторону выберет Путин.