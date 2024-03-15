Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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  • Владимир СССР
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Надеждин прервал молчание и призвал не голосовать за кандидата № 1, а Запад нанес первый информационный удар накануне выборов

Надеждин прервал молчание и призвал не голосовать за кандидата № 1, а Запад нанес первый информационный удар накануне выборов

Интересная жизнь с Vera Star Борис Надеждин отказался призывать своих сторонников к голосованию за конкретного кандидата на предстоящих выборах президента, например за кандидата от фракции "Новые люди" Владислава Даванкова.

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Комментарии
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Валентин Поляков
Приставят дуло к виску, так будешь кушать и нахваливать! Да ещё и добавки попросишь! Шутка...
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2 час.
HotRS
Пральна. Кандидаты там по алфавиту расставлены.
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19 мин.
Владимир СССР
Мне нравятся 80-е и до 86....87-х... В 88-м уже было понятно, что пришёл не &quot;ТОТ&quot; человек к власти. Это был &quot;ТОТ самый&quot; для ЗАПАДА. Помню как его материл отец. Да и наверное его материли в каждой семье. А дальше горбач стал предавать и продавать страну. А в 90-е Ельцент и либералы дальше всё продали и разрушили... А сейчас жадные и корыстные либералы-воры и олигархи пожинают плоды своих &quot;трудов&quot; в развале СССР. Главное сражение ещё впереди, и итог зависит от того чью сторону выберет Путин.
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17 мин.

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