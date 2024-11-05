Маск: актеры Голливуда поддерживают Харрис, опасаясь проблем с работой

Голливудских актеров через непрямые угрозы заставляют публично поддерживать кандидата от Демократической партии Камалу Харрис на президентских выборах в США, заявил в интервью комику Джо Рогану бизнесмен Илон Маск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии