Что такое понедельник минимальных усилий? Как начать неделю без стресса

Если делать только необходимое и не давить на себя, можно избежать лишних тревог.Что такое понедельник минимальных усилий Понедельник минимальных усилий, или Bare Minimum Monday, — это подход к работе, который предполагает, что в первый рабочий день после выходных человек делает только то, что обязательно надо сделать.