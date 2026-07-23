Что такое понедельник минимальных усилий? Как начать неделю без стресса

Если делать только необходимое и не давить на себя, можно избежать лишних тревог.Что такое понедельник минимальных усилий Понедельник минимальных усилий, или Bare Minimum Monday, — это подход к работе, который предполагает, что в первый рабочий день после выходных человек делает только то, что обязательно надо сделать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии