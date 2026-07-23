Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Что такое понедельник минимальных усилий? Как начать неделю без стресса

Что такое понедельник минимальных усилий? Как начать неделю без стресса

Если делать только необходимое и не давить на себя, можно избежать лишних тревог.Что такое понедельник минимальных усилий Понедельник минимальных усилий, или Bare Minimum Monday, — это подход к работе, который предполагает, что в первый рабочий день после выходных человек делает только то, что обязательно надо сделать.

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