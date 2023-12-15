Politico: Шольц предложил Орбану «сходить за кофе» из-за провала по Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц предложил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану покинуть помещение, где руководители европейских стран голосовали по началу переговоров о присоединении Киева к организации, и выпить кофе, когда дискуссия по данной теме зашла в тупик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии