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Politico: Шольц предложил Орбану «сходить за кофе» из-за провала по Украине

Politico: Шольц предложил Орбану «сходить за кофе» из-за провала по Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц предложил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану покинуть помещение, где руководители европейских стран голосовали по началу переговоров о присоединении Киева к организации, и выпить кофе, когда дискуссия по данной теме зашла в тупик.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
НЕ ПОРАЛИ ТЕБЕ, КУДРЯВЫЙ, ЗАПИТЬ ШНАПСОМ ТВОЙ ПРОВАЛ. НЕДЕЛИ НА ТРИ,,КАКОЙ ОТХОДНЯК ПОЛУЧИТСЯ...
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13 час.

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