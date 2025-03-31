УК с 1 апреля получают рычаги давления на интернет-провайдеров. И смогут расправиться с теми, кто им неугоден.
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УК с 1 апреля получают рычаги давления на интернет-провайдеров. И смогут расправиться с теми, кто им неугоден.