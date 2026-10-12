«Деревья у нас полностью не сгорают», – как будут восстанавливать леса после пожаров

В текущем сезоне большинство пожаров в Свердловской области удалось потушить в первые сутки. Такие возгорания относятся к беглым низовым – они, как правило, не повреждают корневую систему и не обжигают корневые шейки, тем самым не влекут за собой серьезного вреда состоянию деревьев.
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