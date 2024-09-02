— И вот они в таком режиме три года уже: дочка студию себе снимает, живет там одна, молодой муж ее – со своей бабушкой, – вздыхает пятидесятипятилетняя Марина Владимировна.
Свекры спихнули уход за бабушкой на сына: «Дохаживай ее, квартира потом тебе достанется»
Комментарии
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sylpfide sylpfide
22 года ухаживала за лежачими родителями. Про маму говорили после первого инсульта, что она не проживет и двух недель. А она прожила 13 лет. 18 лет отец пролежал, из них 11 лет с онкологией. Брат практически не помогал, но после родителей наследство потребовал и при том, считал, что его обделили. Прихватил и мои вещи, считая, что раз я жила с родителями, то все что в доме есть - это родительское. А мы с мужем вроде и не работали, и ни чего не нажили.
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8 час.
sylpfide sylpfide
Так что нечего этому ждать и на что то надеяться. Поднять руку - опустить и жить своей жизнью. А не тратить её на капризную старуху.
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8 час.
Элеонора Коган
Вере нужно жить с мужем, а бабку оставиить одну, пусть побегает и поживёт одна, старая эгоистка.И квартиру заставить переписать на внука Юру.
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2 час.
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