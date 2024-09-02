Свекры спихнули уход за бабушкой на сына: «Дохаживай ее, квартира потом тебе достанется»

sylpfide sylpfide

22 года ухаживала за лежачими родителями. Про маму говорили после первого инсульта, что она не проживет и двух недель. А она прожила 13 лет. 18 лет отец пролежал, из них 11 лет с онкологией. Брат практически не помогал, но после родителей наследство потребовал и при том, считал, что его обделили. Прихватил и мои вещи, считая, что раз я жила с родителями, то все что в доме есть - это родительское. А мы с мужем вроде и не работали, и ни чего не нажили.