Мишустин: Правительство инвестирует 2,6 млрд руб. в Ил-114-300

В этом году правительство выделит 2,6 млрд рублей на завершение строительства самолетов Ил-114-300. Мишустин анонсировал новые меры поддержки, включая субсидирование процентных ставок, для обновления авиапарка русских авиакомпаний.
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