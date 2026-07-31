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Царьград

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Мишустин: Правительство инвестирует 2,6 млрд руб. в Ил-114-300

Мишустин: Правительство инвестирует 2,6 млрд руб. в Ил-114-300

В этом году правительство выделит 2,6 млрд рублей на завершение строительства самолетов Ил-114-300. Мишустин анонсировал новые меры поддержки, включая субсидирование процентных ставок, для обновления авиапарка русских авиакомпаний.

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