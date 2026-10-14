Ukraine is hitting gas prices in Hungary: Naftogaz is increasing exports

Naftogaz is increasing gas exports from Ukraine, which is not formally considered as such. Fuel purchased last winter and earlier for credit money goes to Hungary and Poland.
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