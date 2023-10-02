Хочу вам показать создание уникального погреба на своем огороде для хранения солений и картофеля. Этот подземный кладезь, сконструированный с заботой и творчеством, не только сохраняет плоды труда летнего сезона, но и демонстрирует, как простые идеи могут привести к выдающимся результатам в сфере долгосрочного хранения продуктов.
Сосед придумал гениальный способ хранения картофеля и солений, теперь ходим, как в музей
Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
Супер! Не обращайте внимания на злопыхателей, они, возможно, завидуют.👍
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18 час.
СК
Степан Капуста
Живя некоторое время в Иркутске, размышлял об идее организации хранения овощей при идеальной для этого температуре +4С, которая круглый год имеет вода в Ангаре. А как там хранят картофель летом?
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16 час.
А
Александр24
В сарае сделал отсек, я назвал его термобокс, 1,5х2,5 Утеплил со всех сторон минватой 100 мм, обшил вагонкой. Поставил конвектор с терморегулятором. Повесил датчик от домашней метеостанции. И всё. Зимой 4-6 градусов выдерживаю - контроль прямо в спальне на дисплее метеостанции. Картошка и другие продукты хранятся хорошо, расход электричества небольшой.
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2 час.
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