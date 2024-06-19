Пермское предприятие оснастит терминалами ЭРА-ГЛОНАСС несколько новых для рынка РФ автомобилей

Пермская компания Fort Telecom, специализирующаяся на разработке оборудования и программного обеспечения для систем видеонаблюдения и связи, получила сертификаты соответствия Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на устройства экстренного вызова для ряда новых транспортных средств, поступающих на российский рынок.