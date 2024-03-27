СКР: Николаю Конашенку предъявили обвинение в оправдании терроризма

Предпринимателя Николая Конашенка обвинили в оправдании терроризма. Его задержали из-за провокационных публикаций в соцсетях о теракте в концертном зале Crocus City Hall, сообщило Главное управление СКР по Санкт-Петербургу.
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