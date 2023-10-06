Атырауский оркестр имени Дины Нурпеисовой выступит в Караганде

Карагандинцев 16 октября в 19:00 приглашают в к/з «Шалкыма» на концерт «Сарайшықтан сәлем саз» Академического оркестра казахских народных инструментов имени Дины Нурпеисовой, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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