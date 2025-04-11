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Закон, порядок, государство

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Расчет гаубицы Д-30 группировки войск «Запад» уничтожил уничтожили замаскированные позиции, 82–мм миномет и живую силу ВСУ

Расчет гаубицы Д-30 группировки войск «Запад» уничтожил уничтожили замаскированные позиции, 82–мм миномет и живую силу ВСУ

Выполнив боевые задачи, артиллеристы помогли продвинуться нашим штурмовым подразделениям и занять более выгодные рубежи в зоне проведения специальной военной операции.

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