Советник Трампа заявил, что окружение Владимира Зеленского зарабатывает на войне «больше чем когда-либо».
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