Зураб Церетели: отдельная планета, огонь и вода

Зурабу Церетели – 90. Мастер отмечает юбилей со свойственной ему широтой – серией выставок. Три открылись перед самым Новым Годом: в Третьяковской галерее расширили постоянную экспозицию работ художника, в галерее «Здесь на Таганке» и в Галерее Китай-Город показывают живопись мастера.