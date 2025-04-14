Нарколог Шуров: продажа алкоголя и пьяных психозов среди россиян выросли

В России на самом деле не снизилось число зависимых от алкоголя, хотя многие из регулярно выпивающих спиртное граждан предпочитают это скрывать, отметил врач-нарколог, психиатр, психотерапевт Василий Шуров.
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