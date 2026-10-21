Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Денис Выпринцев в ходе рабочей поездки в хутор Маевский обсудил с местными властями обустройство пешеходной зоны вдоль трассы на Прикубанский и пообещал помочь школе № 11 с заменой полов в трёх классах.