Прозоров: попытка высадки в Черном море говорит о борьбе Буданова* и Сырского

Провал попытки украинских спецназовцев высадиться на платформах в Черном море привел к выводу о внутренней борьбе за влияние между главой ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым* и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
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