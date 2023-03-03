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4 марта: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

4 марта: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

4 марта – 63 день года, до Нового года осталось 302 дня. Узнать подробности о памятных датах, которые отмечают в этот день и об их роли для истории России и Тульской области можно в материале Тульской службы новостей Приметы • День Архипа и Филиммона • Чем больше блюд семья приготовит в этот день, тем богаче она будет • Увидеть галку или грача на дороге – к потеплению • Отличный день для похода в баню Родились в этот день • 1937 – советский и российский телеведущий, путешественник Юрий Сенкевич • 1954 – певец и актёр, заслуженный артист России Борис Моисеев • 1979 – российский футболист, вратарь Вячеслав Малафеев • 1980 – российский хоккеист, двукратный чемпион мира Сергей Зиновьев 4 марта: праздники в России • Всемирный день инжинерии • День рождения микрофона • Тещины вечерки 4 марта в истории России • 1726 – в России открыта первая гимназия.

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