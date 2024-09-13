Нашумевшая «Клубника» уже здесь. Она думает, прежде чем отвечать

OpenAI представила o1, свою первую модель из серии «рассуждающих» ИИ\u000D\u000AOpenAI представила модель o1, ранее известную под кодовым названием «Клубника», которая использует возможности рассуждений для решения более сложных задач — это первая модель из серии, способная «думать» перед тем, как дать ответ.