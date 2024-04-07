Ученые рассказали, почему работать за компьютером лучше стоя

Согласно результатам эксперимента, в котором приняли участие 44 человека, использование беговой дорожки, степпера, велосипеда или работа стоя положительно влияли на функции мозга, такие как способность к рассуждению, кратковременная память и концентрация.
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