Россия очень опаздывает с процессом самотрансформации, в то время как перед ней маячат новые трудности, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».