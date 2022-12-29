Сегодня поговорим о странном - о ноутбучных видеокартах, которые вы можете поставить в ПК

Всем привет, дорогие друзья. Рад видеть тебя! Сегодня мы поговорим о странном — о портативных видеокартах, которые можно поставить в ПК.
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