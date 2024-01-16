Спортивный психолог Гущин заявил, что на Овечкина влияет совокупность факторов

Спортивный психолог Вадим Гущин объяснил, с чем может быть связан спад результативности российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.
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